Koblenz

Late-Night-Shopping in Koblenz: Geschäfte haben auch zu später Stunde noch geöffnet

Unter dem Motto „Jetzt wird’s bunt“ erwartet die Besucher beim Koblenzer Late-Night-Shopping am Freitag, 3. November, von 18 bis 22 Uhr an verschiedenen Locations in der Koblenzer Innenstadt ein vielfältiges Indoor-Programm mit Shopping, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten.