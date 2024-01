Landwirtschaft ohne Maschinen: Wie eine Fensterbank in Vallendar zum Miniacker wird

Was haben Brokkoli, Rucola, Grünkohl und Roter Amaranth gemeinsam? Sie alle wachsen bei Mario Wenig unterm Dach. Im Gewächshaus? Nein. Indoor-Ackerbau? Fast. Die vier Sorten nebst sechs anderen gedeihen in Wenigs Wohnung in Vallendar in der Galerie. Was sonst mehrere Hektar landwirtschaftlicher Fläche braucht, passt bei Wenig in ein Dutzend Schalen auf zwei Metallregale. Microfarming nennt sich das, mit Mikropflanzen und in Mikrozeit, denn in den schwarzen Plastikschalen zieht der gebürtige Sachsen-Anhaltiner das kleine Grün innerhalb weniger Tage.