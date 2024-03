Plus Koblenz

„Lage, Lage, Lage“ gilt nicht mehr: Darauf kam es bei der Immobilienmesse in Koblenz an

Von Wolfgang Lucke

i "Lage, Lage, Lage" gilt nicht mehr Foto: Wolfgang Lucke

Einen riesigen Zuspruch erlebte die Koblenzer Immobilienmesse in der Rhein-Mosel-Halle, veranstaltet von der Rhein-Zeitung, der Sparkasse Koblenz sowie dem Eigentümerverband Haus & Grund. Punkt 10 Uhr am Samstag öffneten die Türen und ab diesem Moment liefen die Gespräche an den Infoständen. Am Ende des Tages konnten sich die Veranstalter über rund 1800 Besucherinnen und Besucher und damit einen neuen Teilnahmerekord freuen.