Mithilfe von Fotos fahndet die Polizei nach zwei Männern. Sie sollen bereits am 24. Oktober Waren in einem Koblenzer Drogeriemarkt gestohlen haben.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu diesem Mann geben? Foto: Polizei Koblenz

Zu einem Ladendiebstahl im Drogeriemarkt Müller am Altlöhrtor in Koblenz ist es am Dienstag, 24. Oktober, gegen 11.30 Uhr gekommen. Zwei unbekannte männlichen Täter entwendeten dort insgesamt drei Parfüme im Wert von etwa 900 Euro.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu diesem Mann geben? Foto: Polizei Koblenz

Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern. Weitere Fotos sind laut Polizei im Fahndungsportal unter www.ku-rz. de/fahn hinterlegt.