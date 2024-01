Kupferdiebe schlagen an der Untermosel zu – Polizei spricht von Serie

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa

Zunächst wurde am Samstag der Diebstahl eines Kupferwaschkessels in Niederfell gemeldet. Vermutlich am selben Tag kam es zum Diebstahl eines Kupferkübels in Brodenbach. In Zusammenhang damit dürften nach Einschätzung der Polizei auch die Diebstähle von vier Kupferbehältern aus zwei Vorgärten in Dieblich stehen. In einem Fall konnte die Tatzeit auf Montag gegen 1.15 Uhr eingegrenzt werden. Zum zweiten Diebstahl dürfte es kurz danach gekommen sein. Laut Polizei gibt es in diesem Zusammenhang Hinweise auf einen weißen Kleintransporter.

Am Dienstag wurde ein weiterer Kupferdiebstahl angezeigt: Traufbleche in Dieblich. Zudem meldete die Polizei Boppard am Dienstag zwei Diebstähle von Kupferkesseln aus Vorgärten in Waldesch und Beulich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02605/982 15 10.