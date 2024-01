Plus Bendorf-Sayn Kultur in Hein's Mühle: Förderkreis stellt vielseitiges Kulturprogramm vor Der Förderkreis „Hein’s Mühle“ in Sayn bemüht sich mit Aktiven, Helfern, dem Vorstandsteam, den Gästeführern und vielen Unterstützern für den Unterhalt des Mühlenmuseums. Förderkreis-Vorsitzender Peter Siebenmorgen, organisiert seit über 35 Jahren Kulturveranstaltungen. So soll es auch im Jahr 2024 weitergehen, wenn zehn Kulturveranstaltungen angeboten werden.

Den Auftakt macht dad „Sääner Volksfest“ am Pfingstmontag, 20. Mai, ab 10 Uhr. Am 25. Mai wird die Bilderausstellung „Mein Sään – unser Sään“ um 15 Uhr eröffnet mit Künstler Christoph Dames und seinen wunderschönen Motiven. Festlich wird es am 15. Juni um 18.30 Uhr. Dann bietet Uwe Söhngen vom ...