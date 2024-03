Künstlerin Lotte Meurer: Verein möchte Gartenfläche nach ihr benennen

Anzeige

„Gerade ihre Verbundenheit mit Koblenz und besonders mit der Altstadt war intensiv, was sich natürlich auch in ihren Kunstwerken widerspiegelt,“ wird Kulturausschussmitglied Fritz Naumann in einer Pressemitteilung des SPD-Ortsvereins zitiert. Die Vorstandsmitglieder des Vereins für Stadtteilpolitik hätten bewusst eine Würdigung nach 20 Jahren gewählt, weil man der Überzeugung sei, dass das kulturelle Schaffen Meurers in ihrer Heimatstadt nicht in Vergessenheit geraten dürfe: „Der starke Bezug zu Koblenz muss auch 20 Jahre nach ihrem Tod ein bleibendes Andenken sein, besonders in ihrem Stadtteil.“

Fläche in Burgstraße im Gespräch

Vonseiten des Ortsvereins will man nun den Vorschlag in die Stadtratsfraktion bringen, die Gartenfläche am Stadtarchiv in der Burgstraße mit ihrem Namen zu versehen. Diese Gartenfläche werde künftig an Bedeutung gewinnen, weil nach dem Umzug des Stadtarchivs eine weitere Nutzung der Platzfläche im öffentlichen Interesse sei und deswegen stärker ins Bewusstsein gerückt werden müsse. „Für eine positive Entscheidung spricht auch die Tatsache, dass keine Adressenänderungen vorgenommen werden müssten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Wir hoffen nun, dass der Name Lotte Meurer auch bei anderen Parteien einen Stellenwert hat und somit eine Umsetzung des Vorschlags mehrheitsfähig sein kann.“