An diesem Aschermittwoch versammelten sich in der Herz-Jesu-Kirche in Koblenz nicht nur Geistliche und Gläubige, um den Beginn der Fastenzeit einzuleiten. Auch viele Künstler und Musiker waren hier vor und hinter dem Altar zu sehen, um den Aschermittwoch der Künstler zu zelebrieren.