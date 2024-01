Plus Koblenz/Cochem Krisenmanager vor 100 Jahren: Die Achterbahnfahrt des Oberpräsidenten Johannes Fuchs Vor 100 Jahren steht die junge Demokratie in Deutschland kurz vor dem Aus: Radikale Kräfte von links und rechts bedrohen den Zusammenhalt in der Weimarer Republik. Einer der Krisenmanager ist der gebürtige Eifeler Johannes Fuchs (1874 bis 1956) – der Beamte mit Rechtsexamen steigt im Jahr 1923 zu einem der einflussreichsten Politiker im Rheinland und darüber hinaus auf. Doch dieser Aufstieg hätte von kurzer Dauer sein können. Später sind ihm Koblenz und Trier zu Dank verpflichtet: Beide Städte erheben ihn zum Ehrenbürger. Von Thomas Brost

Als Johannes Fuchs am 23. August 1923 den Zug in Frankfurt besteigt, ist er felsenfest überzeugt, dass er am Endpunkt seiner Reise mit höchsten Weihen belohnt wird. In der Reichshauptstadt Berlin wird er vom Sozialdemokraten Friedrich Ebert, dem Reichspräsidenten, sehnlich erwartet. Fuchs, 47 Jahre alter Jurist, soll zum Innenminister ernannt ...