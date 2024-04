Kripo Koblenz: Berufsinfotag der besonderen Art

Anzeige

In der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr werden am Freitag, 3. Mai, allen Interessenten für den Polizeiberuf exklusive und spannende Einblicke in die tägliche Arbeit der Kriminalpolizei gewährt, teilt das Polizeipräsidium Koblenz mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf Besucher warten an diesem Tag unter anderem Einblicke in die Arbeit der Mordkommission, in die Vernehmungsarbeit der Kripo, den Alltag im Rauschgiftkommissariat sowie die Tatortarbeit und Spurensicherung. Im Mittelpunkt steht das praktische und interaktive Erleben der vielfältigen Aufgaben der Kripo.

Zahlreiche Stationen

An zahlreichen Stationen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, mit Kriminalbeamten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und ihnen bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Zudem stellt die Kriminaldirektion ihre Spezialfahrzeuge vor, der Kriminaldauerdienst gewährt einen Einblick in seine Räumlichkeiten, und die Einstellungsberatung steht Rede und Antwort. Die Einladung richte sich nicht ausschließlich an Schüler, sondern an alle, die Interesse am Polizeiberuf haben, heißt es in der Terminankündigung.