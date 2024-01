Plus Vallendar Kriminelle auf Kleinanzeigen: Betrüger stehlen Frau aus Vallendar 1600 Euro Eigentlich dachte Gertrud H. vor Kurzem, sie hätte erfolgreich eine Lederjacke verkauft. Doch noch am selben Tag stellt die 71-Jährige fest: Sie wurde um rund 1600 Euro betrogen. Und zwar über eine Bezahlfunktion des Verkaufsportals „Kleinanzeigen“, die eigentlich solche Angriffe gerade verhindern soll. Von Matthias Kolk

Ihren echten Namen möchte Gertrud H. nicht in der Zeitung lesen. Aber was der Vallendarerin am 6. Dezember passiert ist, will sie erzählen, um andere zu warnen, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Es ist der Tag, an dem sie die schwarze Lederjacke ihres Mannes bei „Kleinanzeigen“, ehemals Ebay-Kleinanzeigen, ...