„Wenn et Trömmelche geht“, eilen in Dieblich die Freunde der fünften Jahreszeit in dieMosellandhalle zur Kostümsitzung der Ka & Ki Rot-Weiß. Das bunt kostümierte Publikum erlebte eine knackige Sitzung mit niveauvollen Tänzen, tollen Pointen in der Bütt, witzigen Zwiegesprächen undParodien sowie einigen Überraschungen.