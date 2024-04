Plus Koblenz Kommentar zu Biotonnen in Koblenz: Manche Ausnahmen sollten Ausnahmen bleiben dürfen Von Matthias Kolk i Kommentarbild Matthias Kolk Foto: Jens Weber/MRV Unser Reporter meint: Dass der Widerspruch von Thomas Humm gegen die Aufhebung seiner Befreiung von der Biotonne abgelehnt wurde, produziert genau das: einen Widerspruch. Lesezeit: 1 Minute

Es passt nicht zusammen: Einerseits lehnt der Stadtrechtsausschuss Ausnahmen vom Anschlusszwang an die Biotonne ab und betont, wie wichtig ein solcher für eine saubere Mülltrennung ist. Andererseits werden nicht in allen Stadtteilen Biotonnen aufgestellt. Dass diese vor allem in der Innenstadt häufig fehlen, hat oft pragmatische und nachvollziehbare Gründe, denn wo ...