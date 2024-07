Plus Koblenz

Kommentar über Kinder, die nicht zur Schule gehen: Manchmal ist es Spaß, oft bitterer Ernst

i Doris Schneider Foto: Jens Weber/MRV

Die Geschichten tauchen noch heute als Anekdoten auf, wenn man am Abend zusammensitzt: Wie die eine in der neunten Klasse das erste Mal eine Stunde beim ungeliebten Lehrer geschwänzt hat und sich nicht von der Schultoilette getraut hat, aus Angst, genau diesem Lehrer in die Arme zu laufen.