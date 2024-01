Die Bitburger Braugruppe hat sich auf Nachfrage unserer Zeitung zur nahen Zukunft der regionalen Marken "Königsbacher“ und „Nette“ geäußert. Vor allem um die Verfügbarkeit während der Karnevalszeit geht es dabei. Die Markenrechte der Pilsbiere gehören Bitburger, doch produziert und vertrieben werden sie bisher von der Koblenzer Brauerei in Stolzenfels, die sich derzeit in einem Insolvenzverfahren befindet. Wie geht es in der nahen Zukunft für Kunden und Händler weiter?