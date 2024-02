In Metternich steht ein Andreaskreuz und zeigt an: Vorsicht, Bahnübergang! Dabei gibt es diesen gar nicht mehr. Trotzdem müssen Autofahrer den Schildern Folge leisten. Tun sie das nicht, begehen sie theoretisch eine Ordnungswidrigkeit. Aber warum wird die Beschilderung nicht einfach entfernt? Eine Spurensuche führt in Kuriositäten des deutschen Rechts. Und zu einem Zukunftsprojekt der Stadt Koblenz.