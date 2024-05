Plus Bubenheim

Koblenzer Stadtteile wählen ihre Ortsvorsteher: Mike Karen hat in Bubenheim noch viel vor

i Mike Karen steht vor der Wiese, auf der Bubenheims neue Kita gebaut werden soll. Als Ortsvorsteher habe er sich nach dem Zwangsumzug der Kita nach Rübenach für einen schnellen Neubau eingesetzt, sagt Karen. Foto: Matthias Kolk

Seit fünf Jahren ist Mike Karen Ortschef in seinem Heimatstadtteil Bubenheim und will das auch weiterhin bleiben. Seine Chancen stehen nicht schlecht: Konkurrenzlos tritt der 51-Jährige bei der Ortsvorsteherwahl als Kandidat für die CDU an. Im Interview mit der RZ gibt er Einblicke in die Arbeit eines Ortsvorstehers und sagt, welche Projekte er in Bubenheim in den nächsten Jahren gerne vorantreiben würde.