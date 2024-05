Plus Koblenz

Koblenzer Stadtratskandidaten im Speeddating: Wohin geht es in Sachen Wohnen und Handel?

i 24.05.2023, Rheinland-Pfalz, Koblenz-Ehrenbreitstein: Panoramablick auf Koblenz von der Aussichtsplattform auf dem Festungsplateau. Foto: Sascha Ditscher

Die Rhein-Mosel-Stadt ist nicht allein mit so manchem Problem der Stadtentwicklung: Es fehlt an Wohnraum, zumal an bezahlbarem. In der Innenstadt stehen Geschäfte leer, die Händler sind wegen Preiserhöhungen und Onlinehandel unter Druck. Beim Speeddating unserer Zeitung haben Koblenzer Parteien und Wählergruppierungen darauf geantwortet.