Koblenzer Stadtrat diskutiert über Entsiegelung von Flächen: Alle finden es gut, aber wie kann es gelingen?

Schottergärten sind in einigen Städten verboten, in Neuwied oder Montabaur beispielsweise – in Koblenz aber nicht. Dass Kommunen und Bürger aber mehr dafür tun sollten, um Flächen zu entsiegeln, war Thema in der jüngsten Stadtratssitzung. Foto: Lennart Stock/picture alliance/dpa