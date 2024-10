Fürs Foto wird die Szene nachgestellt, aber so ähnlich können auch die Gespräche in der Realität aussehen, die Gitta Litz (rechts) und ihre Kolleginnen führen: Der neue Raum, in dem vor allem die Jugendlichen beim Kinderschutzdienst Hilfe und Unterstützung finden, ist gemütlich und warm eingerichtet – und bietet einen grandiosen Ausblick auf die Dächer in Lützel. Foto: Doris Schneider