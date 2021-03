Wo derzeit das neue Debeka-Hochhaus im Rauental entsteht, war lange vor allem eines zu sehen: eine Baugrube. Ein Hochwasser im Februar 2020 sorgte für Verzögerungen, weil Grundwasser in der Baugrube stand, vor allem aber kostete die Debatte um die Einflugschneise von Rettungshubschraubern, in der das Gebäude liegt, Monate. Jetzt aber geht es voran – und das Hochhaus direkt neben der Debeka-Hauptverwaltung im Verwaltungszentrum II wächst rapide in die Höhe.