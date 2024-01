Koblenzer Firma Krieger übernimmt Sophien-Arzneimittel: Mitarbeiter werden alle übernommen

Das Koblenzer Pharmaunternehmen Krieger hat die Sophien-Arzneimittel GmbH übernommen. Das teilt das Unternehmen in einer Presserklärung mit. Mit dem 1. Januar 2024 gehe die Sophien-Arzneimittel GmbH demnach in die C. Krieger & Co. Nachfolger GmbH & Co. KG ein, heißt es.