Koblenzer Bürgerinitiative „Unsere Altstadt" resümiert: Licht und Schatten an Karfreitag und Ostern Die Ostertage sind vorbei. Grund für die Bürgerinitiative Unsere Altstadt, eine kleine Bilanz zu „ihrem Revier" zu ziehen.

In den vergangenen Jahren waren Karfreitag und Ostern in der Altstadt oft mit vielen Problemen verbunden: feiernde Besucher am Karfreitag und verschmutzte Ecken und Winkel allüberall. In diesem Jahr haben die Straßenreinigung des Kommunalen Servicebetriebs und der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen schon im Vorfeld für Sauberkeit und farbenfrohe Eindrücke gesorgt, ...