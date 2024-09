Plus Koblenz „Koblenz verliert eine große Persönlichkeit“: Ehemaliger OB Eberhard Schulte-Wisserman verstorben Von Peter Meuer i Fast 16 Jahre lenkte Eberhard Schulte-Wissermann vom Rathaus aus die Geschicke der Stadt. Foto: Sascha Ditscher Der Ehrenbürger und frühere Oberbürgermeister von Koblenz, Eberhard Schulte-Wissermann, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. In einem Nachruf würdigte der amtierende Rathauschef David Langner die Verdienste des Politikers, der in der Stadt oft einfach „Schu-Wi“ genannt wurde. Lesezeit: 2 Minuten

Der frühere Koblenzer Oberbürgermeister Eberhard Schulte-Wissermann ist in der Nacht zum Samstag im Alter von 81 Jahren verstorben. Das teilte die Stadtverwaltung am Samstagnachmittag in einer Pressemeldung mit. "Schu-Wi", wie viele Koblenzerinnen und Koblenzer den SPD-Politiker nannten, wurde 1942 in Krakau geboren. Er wirkte aber den größten Teil seines Lebens ...