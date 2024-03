Kletterparks in der  Region öffnen: Saison startet am Wochenende

In Bendorf-Sayn wird auch der neue Borneo-Parcours mit sechs Elementen für Kletterbegeisterte angeboten. Während der Osterferien – Samstag, 23. März, bis Dienstag, 2. April – ist der Kletterwald Sayn täglich geöffnet. Vom Mittwoch, 27. März, bis Dienstag, 2. April, ist auch der Kletterwald Vulkanpark in Mayen täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet – auch an Karfreitag und Ostermontag. Beide Kletterparks bieten ein Vollmond-Klettern an: In Bendorf am Samstag, 17. August, in Mayen bereits am Freitag, 24. Mai. Eine Onlinereservierung wird für alle Termine empfohlen. Weitere Infos sowie sonstige Öffnungszeiten gibt's im Internet unter www.freiraum-erlebnis.de