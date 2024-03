Plus Koblenz

Kirchengemeinde aus Koblenz erarbeitet Schutzkonzept: Eine Pfarrei sagt Nein zu sexueller Gewalt

Von Katrin Steinert

i Ein Kruzifix ist beim Schlussgottesdienst des 102. Deutschen Katholikentags vor dunklen Wolken zu sehen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa

Die unzähligen Fälle von pädosexuellen Tätern im Umfeld der katholischen Kirche machen nicht nur Schlagzeilen, sondern sie berühren auch die Menschen an der Basis – vor allem, wenn es Verdachtsfälle in Koblenz oder der Region gibt. Dann steht das Telefon in einigen Pfarreien mitunter nicht mehr still. Das kann sogar passieren, wenn Fälle falsch zugeordnet wurden.