Plus Koblenz

Kinder in Rübenach von fremder Person angesprochen: Polizei zeigt verstärkt Präsenz

Von Katrin Steinert

i Die Polizei zeigt in den vergangenen Tagen verstärkt Präsenz im Bereich um die Grundschule in Rübenach. Zuvor hatten Kinder berichtet, auf dem Schulweg von einer unbekannten Person angesprochen worden zu sein. Foto: Katrin Steinert

In den vergangenen Tagen waren rund um die Rübenacher Schule Polizeistreifen im Einsatz. Zuletzt stand morgens vor Schulbeginn ein Wagen am großen Parkplatz vor dem Schulhof. Die Streifen sind präventiv unterwegs. Der Grund: Am vergangenen Donnerstag wurden zwei Grundschüler von einer ihnen fremden Person in einem Auto auf dem Schulweg angesprochen, ob sie mitfahren wollen.