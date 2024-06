Plus Koblenz

KG lädt in die Ernst-Sachs-Straße ein: Rheinfreunde feiern Baustellenparty:

i Die Rheinfreunde feiern eine Baustellenparty. Foto: Sascha Münz

Die KG Rheinfreunde 1845 feiert am Freitag, 21. Juni, ab 18.11 Uhr eine Baustellenparty auf dem Gelände in der Ernst-Sachs-Straße 16b in Koblenz. Mit der neuen Vereinshalle, die dort entsteht, gehe ein Traum des Vereins in Erfüllung, teilt die KG mit.