Plus Lehmen Keramikmeisterin Ute Bruns zum Tag der offenen Töpferei: „Zeigen, dass unser Handwerk lebendig ist“ Von Eva Hornauer i In Ihrer Werkstatt stellt die Keramikmeisterin Ute Bruns die unterschiedlichsten Dinge aus Ton her – einer ihrer beliebtesten Figuren ist dabei der Frosch. Foto: Sascha Ditscher Am Wochenende findet der Tag der offenen Töpferei statt. Die Keramiker wollen damit auf ihr Handwerk aufmerksam machen. Im Interview erklärt Keramikmeisterin Ute Bruns, was sie an ihrem Handwerk so fasziniert. Lesezeit: 3 Minuten

Frau Bruns, was fasziniert Sie am Töpferhandwerk? Was ist so toll daran? Als ich das erste Mal eine Töpferei gesehen habe, war ich total fasziniert. Das war im Elsass, als meine Tante geheiratet hat. Ich wusste sofort: Das will ich auch machen, ich werde Töpfer! Ich hatte aber auch das Glück, ...