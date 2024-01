Keine Einigung in Tarifrunde: Busfahrer streiken ab Donnerstag wieder – auch in Koblenz

Weiter keine Einigung gibt es zwischen Verdi und den privaten Omnibusbetrieben in Rheinland-Pfalz in den Verhandlungen um einen neuen Lohn- und Gehaltstarif für Angestellte. Der Streik der Busfahrer wird nach der jüngsten Tarifrunde am Mittwoch fortgesetzt. Schon ab Donnerstag wird wieder gestreikt. In Koblenz kommt der Streik zumindest am Donnerstag zu früh, um einen Sonderfahrplan zu gewährleisten.