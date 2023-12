Keine Beute: Einbrecher steigen in Bendorf in leer stehendes Haus ein

Die dunkle Jahreszeit ruft vielerorts wieder vermehrt Einbrecher auf den Plan. So auch in Bendorf, wo die Täter aber ohne Diebesgut abziehen mussten.

Symbolfoto Foto: Frank Rumpenhorst/picture alliance/dpa

Einbrecher sind zwischen Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr, und Donnerstag, 7. Dezember, 15.30 Uhr, in ein derzeit leer stehenden Einfamilienhaus in der Straße „Benzenhahn“ in Bendorf eingedrungen.

Laut Polizeibericht wurde zunächst ein rückwärtig gelegenes Fenster mit einem Hebelwerkzeug aufgehebelt. Im Anschluss durchsuchten die Täter das Objekt, nach Angaben der Geschädigten wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Eurobetrag beziffert.

Die Polizeiinspektion in Bendorf sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02622/94020. red