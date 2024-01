Plus Bendorf Karneval in Bendorf: Tolle Tänze und beste Schunkelstimmung Wenn sich die Saalgäste bereits vor Eröffnung der KuK-Kostümsitzung schunkelnd in den Armen liegen, kann das nur ein Indiz für die gute Stimmung sein, die die Stadthalle an diesem Abend erfasste. Davon konnte sich auch der Elferrat überzeugen, der unter der Leitung von Sitzungspräsident Christoph Hahn auf die Bühne zumarschierte. Von Alexander Thieme-Garmann

In seinem Tross befand sich der Musikzug Bendorf, der das um sich greifende Unterhaken der Arme durch seine Interpretation von „Rut Sin De Ruse“ erst ausgelöst hatte. So konnte man verschmerzen, dass sich unter den in die Menge geworfenen Rosen auch gelbe Farbtöne befanden. Währenddessen stand die Sitzungsband „Vinnie Cooper“ ...