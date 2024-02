Ehrgeizige Ziele setzen sich die Sozialdemokraten in Stadt und Landkreis im Hinblick auf die Kommunalwahl am 9. Juni. Während die SPD Koblenz mit ihrer Kandidatenliste stärkste Fraktion im Stadtrat werden möchte, will der Kreisverband Mayen-Koblenz eine Wachablösung mit seinem Kandidaten auf dem Posten des Landrates herbeiführen: Es wäre der erste SPD-Landrat seit der Gründung des Landkreises im Jahr 1970.