Kobern-Gondorf

Jugendliche sexuell belästigt: Polizei sucht Zeugen für Vorfall in Kobern-Gondorf

i Foto: Lino Mirgeler/dpa

Eine 17-Jährige soll am Sonntag gegen 1.15 Uhr im Bahnhof Kobern-Gondorf sexuell belästigt worden sein. Wie die Bundespolizeiinspektion Trier mitteilt, habe sich laut der Frau ein bisher unbekannter Mann in der Bahnhofshalle neben sie gesetzt und sie in gebrochenem Deutsch angesprochen.