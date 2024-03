Jugendliche in Bendorf: 18-Jähriger mit Pfefferspray attackiert

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher ist es am Montag gegen 23 Uhr in der Bendorfer Hauptstraße gekommen.

ARCHIV - Blaulicht leuchtet an einem Einsatzfahrzeug. Foto: Marcus Brandt/dpa

Während sich eine Gruppe mit zwei Bekannten an der Bushaltestelle gegenüber dem Stadtpark unterhielt, seien fünf bis sechs dunkel gekleidete männliche Personen aus dem Stadtpark gekommen und hätten insbesondere einen 18-Jährigen aus der Gruppe mit Pfefferspray attackiert. Auch als dieser zu Boden fiel, habe die Gruppe nicht von ihm abgelassen und weiterhin nach ihm geschlagen und getreten.

Der 18-Jährige konnte sich letztlich selbstständig aus der Situation befreien und flüchtete, teilt die Polizeiinspektion Bendorf weiter mit. Er erlitt leichte Verletzungen an den Augen. Die Polizei bittet die um Mithilfe bei der Suche nach den Tatverdächtigen: Die beiden Zeugen, die sich zuvor an der Bushaltestelle befanden, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Bendorf unter Tel. 02622/ 940 22 29 in Verbindung zu setzen. red