Jugendbeirat Bendorf hat 2022 losgelegt – Erstes Fazit: Jugendliche wollen Orte für sich schaffen

Gerade noch so hat es mit der Wahl geklappt, sonst wäre er zu alt gewesen. Im April 2022 – zur Wahl des ersten Jugendbeirats in Bendorf – ist Max Weber 18 Jahre und wird Vorsitzender. Nun ist er 19 und kann folglich bei der Wahl im April 2024 nicht mehr kandidieren. „Aber es ist dann auch Zeit, dass andere Leute antreten“, sagt der Abiturient am Bendorfer Wilhelm-Remy-Gymnasium.