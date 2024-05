Plus Arenberg/Immendorf

„Jetzt kann ich es, jetzt will ich weitermachen“: Tim Michels will Ortschef der Koblenzer „Highlands“ bleiben

i Vom Sportplatz in Immendorf hat man den schönsten Ausblick in ganz Koblenz, ist Tim Michels überzeugt. Foto: Doris Schneider

Wenn man sich mit Tim Michels (CDU) länger als fünf Minuten unterhält, ist man überzeugt: Es gibt keinen schöneren Ort in Koblenz als den Doppelstadtteil Arenberg/Immendorf. Den schönsten Ausblick in der ganzen Stadt hat man vom Immendorfer Sportplatz aus, und der Zusammenhalt im Ort ist großartig, sagt der Ortsvorsteher. Was an den „Koblenzer Highlands“ so besonders ist, wie die Leute dort ticken und was noch besser sein könnte, erzählt er im Interview mit der RZ.