Jaguar fährt in Koblenz-Rübenach Schlangenlinien: Gegenverkehr und Fußgänger gefährdet

Am Donnerstag meldeten gegen 22.30 Uhr aufmerksame Zeugen einen grauen Jaguar, der sich in Schlangenlinien von der Aachener Straße in Koblenz-Rübenach in Richtung Bassenheim bewegen würde.