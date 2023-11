Die Weltkriegsbunker im Stadtgebiet sind mehr als Relikte einer schrecklichen Zeit. Angesichts der auch in Koblenz raren Baugrundstücke interessieren sich Investoren für Anlagen und Areale, um sie zum Beispiel einer Wohnbebauung zuzuführen. Ganz vorn auf der Liste steht neben dem Hochbunker in der Nagelsgasse auch ein vergleichbares Bauwerk in der Goethestraße. Für dieses läuft die Bewerbungsfrist am 1. September aus. Die RZ beantwortet die fünf wichtigsten Fragen rund um das Bauwerk auf dem Oberwerth.