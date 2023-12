In Pfaffendorf: Turmblasen am Samstag

Das Turmblasen in Pfaffendorf findet am Samstag, 23. Dezember, statt. Dabei handelt es sich um einen alten Brauch, bei dem vom Kirchturm aus Blasmusik ertönt.

Das Turmblasen in Pfaffendorf hat Tradition: Am Samstag, 23. Dezember, findet bereits die 42. Auflage des Musikevents statt. Foto: Karl-Heinz Kryut

Die Pfaffendorfer Turmbläser spielen direkt vor dem Hauptportal der Sankt Peter und Paul Kirche traditionelle Advents- und Weihnachtslieder. Um 18 Uhr wird in der Hermannstraße vor dem Kloster Bethlehem ein Licht entzündet. Dann zieht die Prozession zur Pfarrkirche Sankt Peter und Paul, in der ein Gottesdienst mit Bläsern abgehalten wird. Im Anschluss an die Messe findet das Turmblasen auf dem Kirchenvorplatz statt.

Leckereien geplant

Für das leibliche Wohl wird mit Glühwein, Punsch und Bratwürsten gesorgt. Der Erlös und Spenden kommen der Reiner-Meutsch-Fly-und-Help-Stiftung aus dem Westerwald zu Gute, die sich für die Errichtung von Schulen in Entwicklungsländern einsetzt. red