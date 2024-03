Plus Koblenz In die Jahre gekommen: Kunstwerk am Polizeipräsidium Koblenz soll saniert werden i Fritz Naumanns Bemühungen um die Restaurierung des Kunstwerks am Polizeipräsidium waren erfolgreich. Foto: Tom Paulus Das Kunstwerk am Polizeipräsidium Koblenz wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen, ist seit fast zwei Jahren das Ansinnen des Koblenzer Ratsmitglieds Fritz Naumann – wie stehen die Chancen dafür? Lesezeit: 1 Minute

Das Kunstwerk am Polizeipräsidium Koblenz wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen, ist seit fast zwei Jahren das Ansinnen des Ratsmitglieds Fritz Naumann (SPD). „Die Beschwerden über den Zustand des Kunstwerkes wurden verstärkt an mich herangetragen“, sagt Naumann. „Nach Nachforschungen wurde deutlich, dass die Zuständigkeit einer möglichen Sanierung beim Landesbetrieb ...