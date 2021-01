Koblenz

Seit knapp vier Wochen wird in den Koblenzer Pflegeheimen geimpft, seit gut zwei Wochen in den Impfzentren in Koblenz und Polch. Dass nun Termine abgesagt werden müssen, weil der Impfstoff verzögert eintrifft, ist äußerst bedauerlich, sagt Innenminister Roger Lewentz, der bei einem Besuch im Impfzentrum auf dem Oberwerth voll des Lobes für alle Verantwortlichen war. Die wichtigsten Infos zur aktuellen Situation: