Plus Koblenz Ich baue mir eine Stadt, ganz wie sie mir gefällt: Ausstellung zeigt Kunstwerke von Koblenzer Grundschülern Städte bauen, das ist eigentlich den Erwachsenen vorbehalten. Doch was würde passieren, wenn man die Kinder fragen würde? Wie würden eine Stadt aussehen, wenn Kinder sie planen dürften? Dieser Frage ging ein Projekt der Jugendkunstwerkstatt Koblenz nach, bei der Schüler aus fünf Grundschulen mitgemacht haben. Von Viktoria Schneider

Das Haus Metternich in der Koblenzer Innenstadt füllt sich mit Leben. Schüler aus drei Schulklassen stürmen das Gebäude. Sie wollen unbedingt die vielen Kunstwerke an den Wänden und auf dem Boden sehen. Es wird auch mal gedrängt, schließlich will man der Erste sein. "Das habe ich gemalt", berichten viele Schüler ...