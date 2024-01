Hortplätze in Mülheim-Kärlich zu vergeben: Anmeldungen sind bis zum 15. Januar möglich

Neben den außerschulischen Betreuungsangeboten an den Grundschulen in Mülheim, Kärlich und Urmitz-Bahnhof sowie der Ganztagsschule in Mülheim stehen für das neue Schuljahr in der Stadt Mülheim-Kärlich auch wieder Hortplätze für Schulkinder vom ersten bis zum vierten Schuljahr zur Verfügung. Die Hortplätze anbieten werden die Kindertageseinrichtungen Château-Renault, „Am Schlossgraben“ sowie Urmitz/Bahnhof.

Bis zum 15. Januar können Kinder in Mülheim-Kärlich für einen Hortplatz angemeldet werden. Foto: Uli Deck/picture alliance /dpa

Ein Hort ist ein Betreuungsangebot für Kinder im Grundschulalter. Er bietet den Kindern im Anschluss an die Schule eine Mittagsverpflegung, Hausaufgabenbetreuung und eine abwechslungsreiche, an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder orientierte Freizeitgestaltung an. Auch eine Frühbetreuung ist für Kinder berufstätiger Eltern möglich. Während der Ferienzeit können die Kinder an einem Ferienprogramm teilnehmen und den Hort nach Bedarf bereits am Vormittag besuchen. Das Hortangebot ist, anders als der Besuch einer Kindertagesstätte, nicht generell beitragsbefreit. Die Beiträge richten sich nach der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und nach dem Familieneinkommen, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm mit. red