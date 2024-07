Koblenz-Rübenach

Hoher Schaden in Rübenach: Nach Unfall geflohen

i Foto: Soeren Stache/dpa

Nach einem Unfall am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr in der Aachener Straße auf Höhe der Hausnummer 63 ist der Verursacher einfach geflohen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Geschädigte hatte seinen weißen Citroën am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung abgestellt.