Hoher Schaden in Müheim Kärlich: In zwei Handygeschäfte eingebrochen

In der Nacht zum Samstag brachen Unbekannte in gleich zwei Handyläden im Mülheim-Kärlicher Gewerbegebiet ein.

Ein Einbruch in den Telekomladen in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich ist am Samstag gegen 1.47 Uhr gemeldet worden. Laut Polizei schlugen zwei schwarz gekleidete Täter die Eingangstür mit einem Stein ein und stahlen mehr als ein Dutzend Handys.

Zweiter Einbruch fast zeitgleich

Fast zeitgleich wurde ein Einbruch in ein weiteres Handygeschäft in der Industriestraße gemeldet. Auch dort wurden eine Scheibe eingeworfen und mehrere Handys aus dem Verkaufsraum entwendet. Die Polizei geht dort von mindestens vier Tätern aus, die unerkannt flüchten konnten. Den Schaden in beiden Fällen schätzt die Polizei auf insgesamt 13.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02632/9210.