Online zum Bachelor: So hatte sich der Sohn von Anna Müller (Name ist der Redaktion bekannt) aus Bad Ems sein Studium eigentlich nicht vorgestellt. Doch genau danach schaut es mittlerweile aus. Auch im dritten Semester bietet die Hochschule Koblenz ihren Studenten im Bereich Business Administration nur Vorlesungen, Seminare und Veranstaltungen am Bildschirm an. Lediglich für die Erstsemester gibt es Ausnahmen.