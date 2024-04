Plus Koblenz Hip-Hop, Gugge und noch viel mehr: Gülser Blütenfest ist erfolgreich gestartet Von Wolfgang Lucke i Das Gülser Blütenfest ist erfolgreich angelaufen: Am Wochenende wurde bei einer unfassbar guten Stimmung der Besucherrekord gebrochen und gemeinsam Party gefeiert. Zum Abschluss des Festes wird am Mittwoch der Maibaum gestellt und der Heimatabend abgehalten. Fotos: Wolfgang Lucke Foto: Wolfgang Lucke Volle Partystimmung schon am frühen Sonntagnachmittag: Das gibt es wohl nur beim Gülser Blütenfest. An diesem Wochenende wurden Besucherrekorde gebrochen, gemeinsam Party gefeiert – bei einer unschlagbaren Stimmung wohlgemerkt. Und die Heimatfreunde freuen sich über ihr großes Jubiläum: 75 Jahre Engagement für den Stadtteil. Lesezeit: 3 Minuten

„Wow, was für eine Power“, ruft ein Teenager vor der Bühne am Plan begeistert. Die Jungen und Mädchen von der Tanzfabrik Mittelrhein bringen mit ihrem weltmeisterlichen Coach Gabriel Hermes Hip-Hop-Streetdance in seiner besten Form auf die Bühne. Da werden keine halben Sachen gemacht. Da stimmt alles: Bewegung, Dynamik, Outfit, Mimik, ...