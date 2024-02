Heavysaurus sind keine alltägliche Band. Die Musiker machen „Dino-Metal“, treten in großen Dinosaurier-Kostümen auf die Bühne und begeistern damit besonders ihre jungen Fans. Das Konzept zieht: Die Band füllt regelmäßig die Hallen, das neue Album „Pommesgabel“ hat es in die Charts geschafft, rockaffine Eltern und ihre Kinder pilgern gemeinsam zu Konzerten. Nun spielten Heavysaurus in Koblenz. Die Rhein-Zeitung war mit dabei – um zu ergründen, was den Reiz der Dino-Metalheads ausmacht.