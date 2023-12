Grüner Baurechtsexperte: Andreas Lukas wird der neue Baudezernent

Gleich um zwei ganz wichtige Personalien ist es am Freitagmittag im Rat gegangen: Zum neuen Kulturdezernenten wird Ingo Schneider ernannt, seine Vorgängerin Margit Theis-Scholz wird nach ihrer achtjährigen Amtszeit mit herzlichem Applaus verabschiedet. Und: Der neue Baudezernent, der am 1. Mai sein Amt antritt, heißt – erwartbar – Andreas Lukas. Das Personalkarussell dreht sich in der Stunde von 13 bis 14 Uhr, einschließlich einer bewegenden Rede, vieler Umarmungen und einer geheimen Wahl.